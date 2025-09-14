Ante el aumento en la demanda de trámites, el Ministerio de Educación informó que la Oficina de Registro y Legalización de Títulos modificará su horario de atención al público.

De este modo, a partir del lunes 15 de septiembre, la dependencia funcionará de 7:30 a 12:30 y de 13 a 17:30. Esta amplitud de sus horarios, permitirá dar mayor cobertura a los solicitantes.

Desde el ministerio indicaron que la medida fue dispuesta por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, con el objetivo de responder a la creciente cantidad de gestiones y optimizar la organización del personal.

Desde la oficina recordaron que los interesados en realizar trámites deben solicitar turno previo en el sitio oficial: turnos.sanjuan.gob.ar.