La realidad virtual y la teoría del juego comenzaron a ocupar un lugar clave en la rehabilitación en la actividad motriz y el estudio del movimiento humano. Así lo señaló la bioingeniera Elisa Pérez, quien aseguró que “es una herramienta con mucho potencial en este momento”.

En diálogo con Mirá Quién Habla este lunes, Pérez recordó que “desde el año 2015 venimos tratando de incorporar este tipo de tecnologías de realidad virtual para terapias en rehabilitación, sumando elementos lúdicos que refuercen la terapia convencional que genera el profesional”.

Durante el curso que impulsan, los especialistas buscan que los profesionales de la salud conozcan y experimenten con realidad virtual inmersiva a través de lentes y videojuegos. “Hemos seleccionado algunos tipos de juegos comerciales que creemos que tienen potencialidad. Si bien no son juegos serios, pueden adaptarse a la rehabilitación y ofrecer información útil para el seguimiento”, explicó.

Pérez destacó que no cualquier juego resulta aplicable y que la clave está en saber elegir: “No todos los juegos comerciales pueden adaptarse a terapias de rehabilitación, pero hay algunos que sí. Por ejemplo, con un videojuego de tenis de mesa podemos hacer análisis de movimiento con otros software desarrollados por nosotros y brindar más información que la que da el propio juego”.

Consultada sobre los beneficios para los pacientes, la bioingeniera advirtió que se trata de un recurso que debe aplicarse con cuidado y previa evaluación: “No cualquiera puede usar las gafas de realidad virtual, es necesario un análisis previo del paciente”. Sin embargo, destacó que los resultados son positivos: “Esta tecnología lo que hace es sacarlo del foco de su dolencia al paciente y llevarlo a un entorno en donde puede vincularse con actividades específicas y controladas. Eso lo motiva más con la rehabilitación”.

Finalmente, sostuvo que la incorporación de lo lúdico mejora la experiencia de quienes atraviesan procesos largos de recuperación: “En la rehabilitación muchas veces aparece el cansancio y la falta de motivación por tener que ir todos los días. Estas herramientas hacen que el paciente espere su turno porque se divierte mientras se rehabilita”.