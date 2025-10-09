El automovilismo argentino está de parabienes gracias a la pasión y el esfuerzo de Eduardo D'auria, un reconocido restaurador de autos de carrera que se autodenomina un "buscador de tesoros del automovilismo". Este restaurador y su hijo acaban de culminar la recuperación de una verdadera joya: el Ford Escort con el que compitió el legendario piloto Henry Martin.

Rescate y pasión por la velocidad

En una entrevista con el móvil de Canal 13, D'auria, cuya pasión por los autos lo lleva a rescatar aquellos que le resultan de interés, contó que localizó el Ford Escort de Martin hace unos años en Alta Gracia, Córdoba. El vehículo se encontraba en un terreno que pertenecía a Luis "Pejerrey" Belloso, quien finalmente se lo vendió. "Me encantan los autos, mi pasión son los autos, por lo que auto que encuentro que me interesa lo rescato", comentó D'auria.

La restauración se llevó a cabo junto a su hijo, a quien atribuye gran parte del mérito. "Le doy una mano, pero la verdad el que tiene que llevarse los méritos es él porque le dedicó muchas horas de trabajo," afirmó D'auria.

Onerosa y artesanal

El proceso fue una tarea titánica. El auto, en el que corrió Henry Martin, y otro Escort que perteneció a Daniel Singolani (que D'auria adquirió y que actualmente se encuentra en la Expo Clásico), requirieron un trabajo minucioso.

El restaurador confirmó que el vehículo fue renovado casi en su totalidad: "De la mecánica original y de la época no tiene prácticamente nada, está todo modificado". Este nivel de detalle implicó un costo muy alto.

“Restaurarlo fue bastante oneroso, no es decir 'lo ato con alambre”, explicó D'auria, detallando la complejidad: "Por ejemplo, las pastillas de frenos tuvimos que fabricarlas, la suspensión es especial, lleva rulemanes especiales". En este desafío, contaron con la valiosa colaboración de Oreste Berta y Braian Berta, quienes prestaron elementos clave, además de los repuestos adquiridos a "Pejerrey" Belloso.

Aunque el auto aún espera su puesta a punto final (la persona encargada de la programación no pudo llegar a tiempo), se espera que pronto esté en marcha.

"El Zonda" podría tener museo

Finalmente, D'auria reveló una gran noticia para los amantes del automovilismo sanjuanino. Existe el firme objetivo de crear un museo de reliquias del automovilismo en el Autódromo "El Zonda".

"Hay charlas con el Gobernador", aseguró, indicando que este espacio albergará tesoros como el Escort de Henry Martin y otras piezas históricas, preservando así la rica historia "fierrera" de la provincia.