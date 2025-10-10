El pasado 6 de octubre, en el Loteo Muncipal de 9 de Julio, una relación tóxica de una pareja terminó con el peor desenlace. Es que Oscar Iván Pelayes un joven de 25 años, decidió abusar sexualmente y violar a su ex pareja, también la madre de su única hija. La víctima de 23 años decidió denunciarlo penalmente y así terminar con una relación de un poco más de 2 años de maltrato, de violencia física y psicología. Diario 13 pudo conversar con la víctima y madre de una bebé de 1 año de edad sobre las dificultades de ser madre sola con su ex pareja y padre, atravesando un proceso penal que seguramente termine con una condena efectiva.

“Veníamos mal desde hace mucho tiempo, pero elegía quedarme por mi hija”, confesó la víctima.

Según le dijo a Diario 13, la joven, trabajaba de ama de casa y cobraba una asignación. El padre, Pelayes, de vez en cuando conseguía un trabajo, pero no pagaba una cuota alimentaria. Además, cada vez que conseguía algo de plata, le llamaba, le prometía que le iba a dar dinero siempre y cuando ella fuera hacia su domicilio. En esos momentos, es cuando ocurría lo peor.

“Una vez me dijo de ir a buscar la plata, yo tenía una salida programada con amigos. Fui, me quitó el celular, la sube, me dejó encerrada y me obligó a dormir con él”, dijo angustiada.

Sin embargo, la joven notaba que su hija de tan solo 1 año de edad, aunque hayan sido pocas las veces, mostraba alegría cada vez que veía a su padre. Ella entendía que la mejor infancia para su bebé era junto a su padre y su madre, sin importar el costo, eso cambió.

Luego del episodio del 6 de octubre en el que Pelayes con su bebé durmiendo en la pieza de al lado y sin importar las consecuencias, abusó a su ex pareja fue el mismo momento en el que la madre de su hija tomó una decisión, el padre deberá perderse gran parte de la infancia de su hija por cometer un delito, una violación, nada más y nada menos con la presencia de su hija.

“Yo no quiero saber nada, ni con él, ni con su familia, y tengo mucho miedo, no solo por mí, sino por la bebé. Estaba sacado, yo no sé de lo que puede ser capaz. Solo quiero que se haga justicia”, aseguró la joven.

Sobre el día que ocurrió el hecho, la joven dijo que fue un día muy pesado. Además de haber sufrido una violación, el proceso de denunciar en la fiscalía es incómodo para cualquier persona que se encuentra en ese estado de vulnerabilidad, sola, con su hija en brazos, sin ropa ni abrigos.

“Tengo que salir a trabajar para mantener a mi hija, tengo que buscar un lugar donde vivir, pero bueno, es difícil porque no tengo con quien dejar a mi bebé. Tendré que salir adelante como pueda”, concluyó la joven.