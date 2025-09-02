El temporal de Santa Rosa llegó con fuerza a San Juan y dejó serias consecuencias tanto en viviendas como en el sector rural. En medio de los daños, se conoció un estremecedor video que muestra a decenas de cabras muertas a causa de las intensas lluvias.

Uno de los afectados fue Enrique Talquenca, un joven puestero de 25 de Mayo que vive a la altura del kilómetro 445 de la Ruta 20. Vecinos de la zona aseguraron que en ese punto el fenómeno climático golpeó con especial intensidad.

El hombre vive justamente de la ganadería, así que este fenómeno climático lo puso en una situación realmente delicada. La realidad de Talquenca refleja lo que vivieron otros puesteros de la zona, quienes también denunciaron importantes pérdidas en su ganado.

El temporal no solo afectó la economía familiar de los damnificados, sino que además evidenció la vulnerabilidad de quienes dependen directamente de la actividad rural para subsistir.

Este es el video: