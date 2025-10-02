El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que este jueves 2 de octubre San Juan vivirá una jornada de calor anticipando el verano, con cielo algo nublado y sin probabilidades de lluvias.

La mañana comenzará con 14 °C de mínima y cielo parcialmente nublado. Con el avance de las horas, la temperatura se ubicará en torno a los 20 °C, con viento leve del noreste que soplará entre 13 y 22 km/h.

Para la tarde, se espera el pico de calor de la jornada, con una temperatura máxima de 30 °C, bajo un cielo mayormente estable y sin precipitaciones. Las condiciones serán secas en toda la provincia, lo que convierte al día en ideal para realizar actividades al aire libre.

Por la noche, el termómetro descenderá levemente hasta los 25 °C, con cielo parcialmente nublado y vientos suaves del sudeste, de entre 7 y 12 km/h, que aportarán un respiro tras el calor de la tarde.

En síntesis, el jueves se perfila como un día caluroso, seco y estable en San Juan, con temperaturas que recuerdan a pleno verano pese a estar en plena primavera.