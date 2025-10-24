Un intento de robo terminó con dos detenidos en Rivadavia durante la tarde del jueves. Se trata de un adolescente de 17 años y un joven de 20, quienes fueron sorprendidos por la Policía cuando intentaban sustraer objetos del interior de una combi estacionada en el barrio Natania XV.

Según informaron desde la fuerza, los sospechosos habían ingresado a una Fiat Ducato perteneciente a un vecino de la zona y estaban en plena maniobra delictiva cuando el propietario los descubrió. De inmediato, la víctima dio aviso al 911, lo que permitió un rápido despliegue del Comando Radioeléctrico Oeste y del Destacamento CESAP.

Al llegar al lugar, los uniformados detuvieron al menor, que aún se encontraba dentro del vehículo. Su cómplice, identificado como Diego Brizuela (20), logró escapar momentáneamente, pero fue alcanzado tras una persecución que culminó en el barrio Altos de Natania.

Desde el sistema de Flagrancia ordenaron la detención de Brizuela, mientras que el Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia dispuso que el adolescente fuera trasladado a un Centro de Admisión y Derivación.