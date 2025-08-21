El Gobierno provincial, a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), anunció ayer un nuevo sorteo de viviendas y se conoció que el jueves 25 de septiembre de 2025 se llevará a cabo. Se adjudicarán 344 casas distribuidas en diferentes departamentos de San Juan.

El dato es de suma importancia porque es donde se centrará la expectativa de las personas inscriptas en el padrón del IPV para contar con la chance de obtener una vivienda.

Las unidades habitacionales forman parte de barrios que quedaron con disponibilidad tras etapas anteriores, debido a que algunos postulantes no cumplían con los requisitos, no completaron la documentación o no hubo inscriptos.

Los barrios incluidos en este sorteo son: Tierras del Norte de Angaco (62 casas); El Puerto de Calingasta en Sorocayense (7 casas); Los Surcos de Chimbas (5 casas); El Jagual de Pocito (13 casas); Solares del Sur de Sarmiento (190 casas); Caraballo II en San Martín (61 casas); Tehul de 25 de Mayo (6 casas).

La participación será exclusivamente a través de la inscripción online, habilitada desde el 1 de septiembre en la página oficial del IPV. Cada grupo familiar podrá postularse únicamente en un barrio y deberá cumplir con las condiciones establecidas.

Desde el organismo recordaron que quienes no hayan actualizado sus datos después de enero de 2017, o aún no estén registrados en el padrón, tienen tiempo hasta el 29 de agosto para hacerlo. Este trámite es indispensable para acceder al sorteo.

En los próximos días, el IPV dará a conocer el cronograma detallado, que incluirá la publicación de padrones provisorios, las instancias de consulta, los plazos de rectificación y la exhibición final de los listados definitivos.

Con este nuevo sorteo, el Gobierno busca seguir dando respuesta a la alta demanda habitacional que atraviesa la provincia.