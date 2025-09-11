Tiene fecha la inauguración del nuevo sector del Penal de Chimbas

La idea era que estuviese listo para fin de año del año anterior, pero por distintos factores se fue demorando la finalización de las tareas. Pero esa espera terminará esta semana, porque el nuevo sector del Servicio Penitenciario de Chimbas será inaugurado este viernes.

El nuevo sector del SPP será inaugurado sobre el cierre de esta semana por las autoridades provinciales y esto permitirá oficialmente incrementar casi un 25% la capacidad que tiene el lugar destinado a los detenidos.

Se trata del sector 5 que elevará la cantidad de plazas que hoy tiene el penal, que fue diseñado originalmente para 850 internos pero que hoy tiene unos 1.840 detenidos alojados. La importancia de este nuevo espacio es porque incorporará un nuevo módulo con capacidad para 236 personas distribuidas en 4 pabellones que suman 15.100 m² cubiertos.

El complejo cuenta con 58 celdas comunes y una especialmente acondicionada para personas con discapacidad, distribuidas en dos plantas. A ello se suman sectores destinados a recreación, salones de uso diario, canchas deportivas, sistemas de seguridad reforzada, estructuras diseñadas para contener motines y mobiliario antivandálico.

La obra no se limita a la seguridad, sino que también apunta a la reinserción social de los internos. Por eso, cada pabellón incluye tres salas destinadas a entrevistas psicológicas y sociales, además de espacios para visitas familiares, habitaciones para encuentros íntimos y un amplio Salón de Usos Múltiples pensado para actividades educativas y de capacitación laboral.

En un principio se esperaba que pudiese ser inaugurado sobre fines del año pasado, pero en el momento se originó la salida del por entonces secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez. Con el correr de los meses, la cartera estuvo funcionando sin funcionario como secretario hasta que Enrique Delgado, quien se desempeñaba como director del SPP, fue designado al frente de la Secretaría de Seguridad de la provincia.