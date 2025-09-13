La Unión Vecinal de Trinidad (UVT) se prepara para una jornada solidaria en apoyo a Benjamín, joven arquero de hockey de la categoría sub-19 que permanece en estado delicado tras protagonizar un accidente. Este sábado, desde las 9 hasta las 13 horas, el club abrirá sus puertas para una colecta de sangre destinada no solo a colaborar con el tratamiento del deportista, sino también a abastecer a otras personas que lo necesiten.

El presidente de la institución, Carlos Quinteros, destacó que se trata de un llamado abierto a toda la comunidad. ��Se ha convocado a todos los socios y a todas las disciplinas deportivas, pero también podrán participar personas que no sean socias. Solo deben cumplir con los requisitos básicos del protocolo habitual para donar sangre”, explicó.

Quinteros remarcó la importancia de este gesto solidario: “Con muy poco se puede ayudar no solo a Benjamín, sino también a muchas personas que requieren transfusiones”. Además, subrayó el compromiso social de la institución. “Nos consideramos una familia. Con esos lazos hemos realizado varias acciones de apoyo a deportistas y vecinos, y la comunidad de la UVT siempre está dispuesta a colaborar”, señaló.

Respecto al estado de salud del joven, el dirigente indicó que, aunque continúa delicado, ha mostrado signos de mejoría. “La familia tiene mucha fuerza en este momento tan difícil. Rezamos todos por el bienestar de Benja”, expresó.

Benjamín, de 18 años, es arquero del equipo de hockey de la UVT y un deportista destacado de la institución. Por ello, la convocatoria se transformó en una cruzada solidaria que busca multiplicar la ayuda y acompañar a la familia en este momento.