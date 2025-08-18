La familia de Gabriel, un niño de 8 años con parálisis cerebral leve, lanzó una rifa para poder afrontar gastos de pasajes y extras en un estudio médico que debe realizarse en el Hospital Fleming de Buenos Aires. El sorteo se llevará a cabo hasta el 30 de agosto y cada número tiene un valor de $2000.

Ana Sánchez, mamá de Gabriel, contó que Desarrollo Humano cubrió el costo del estudio, pero la familia aún debe resolver los gastos inmediatos del procedimiento y los pasajes a la capital, ya que el viaje está previsto para los primeros días de septiembre.

La historia de Gabriel

Gabriel cursa segundo grado en la Escuela Cecilio Ávila y utiliza un andador asistido para movilizarse, además de contar con un DAI (dispositivo de asistencia). “Gabriel tiene una parálisis cerebral leve que afecta principalmente sus piernas”, explicó su mamá.

Pese a las dificultades, su día a día está lleno de apoyo: “Los compañeros fueron una gran fortaleza y lo ayudan un montón a superarse todos los días”, destacó Ana. El diagnóstico llegó cuando Gabriel tenía apenas seis meses, y con el tiempo la movilidad fue deteriorándose, aunque en lo académico “le va muy bien”.

La rifa solidaria

La familia organizó una rifa con premios caseros y de uso cotidiano:

1° premio: 3 kilos de pata muslo y un vino.

2° premio: un mate autocebante con una rosca de dulce de leche.

3° premio: dos prepizzas caseras.

El valor del número es de $2000 y estará disponible hasta el 30 de agosto. Para colaborar, se puede hacer una transferencia al alias anas.2307.nx o al número 2645464076.

“Estamos realizando una rifa para recaudar fondos sobre los gastos extras del estudio que hay que hacerle a Gabriel y los pasajes”, explicó Ana, agradeciendo el apoyo de la comunidad.