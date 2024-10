Continúa la toma del Rectorado y, casi en el cierre de la primera jornada de la medida de fuerza, estudiantes, docentes y no docentes llamaron a extender la medida de fuerza a las 5 facultades de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Además, la asamblea que se manifiesta en contra del veto del presidente Milei a la Ley de Presupuesto Universitario, convocó a los sanjuaninos y sanjuaninas a sumarse a la Marcha Federal por la Educación y Salud.

Facundo Oropel, integrante de La Marea y de la Secretaría de Género del Centro de Estudiantes de Filosofía de la UNSJ, aclaró sobre el desarrollo del primer día del reclamo estudiantil en la provincia: ‘El día comenzó con el desarrollo de las primeras clases públicas en la puerta de la facultad de Sociales. Luego, durante la tarde, docentes y estudiantes realizaron clases públicas en la puerta del Rectorado, en la Facultad de Sociales y Filosofía. También se organizaron distintos talleres sobre diferentes temáticas, los que convocaron a un gran afluente de estudiantes a la toma del rectorado. En asamblea, democráticamente, seguiremos organizando la noche de hoy y los próximos días. Pero creemos que hay que profundizar las medidas de lucha y efectivizar la toma de las facultades y las clases públicas. Las provocaciones de la policía y de grupos libertarios en Bs. As. nos pone en alerta. No vamos a aflojar, es por ello que convocamos a todos los estudiantes y docentes a participar de la lucha’.

A su vez, el estudiante aclaró: ‘Milei es un mentiroso serial. Nuestro reclamo no es contra las auditorias. Es por más presupuesto. En un contexto de crisis económica y de índices sociales alarmantes, los docentes y estudiantes no les son ajenos. El presidente quiere desviar el foco del hecho de haberle negado un aumento presupuestario a las universidades, las que ya venían en crisis. Con este gobierno peligran nuestras cursadas y puestos de trabajo docente. Arancelar a los estudiantes extranjeros, que son el 0,4% de la población estudiantil, es el comienzo del ajuste. Ningún estudiante se come ese verso y en todo el país salimos a luchar’

Por último, Oropel contó: ‘Nos llegó la convocatoria de los trabajadores del Garrahan y del Hospital Bonaparte acerca de una nueva marcha federal de salud y educación para este próximo 22/10. Consideramos muy importante ser parte, convocar para ese día a la plaza 25 a toda la universidad, jubilados, docentes, trabajadores, investigadores, etc. Organizar una gran acción unitaria contra este gobierno, que nos quiere sacar todo’.