Tomate triturado contaminado: "En San Juan estamos haciendo controles en supermercados"

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó el retiro del mercado de un lote de tomate triturado Marolio de 500 gramos por la presencia de gusanos en el producto. La advertencia rige únicamente para el lote L 25 114, con vencimiento en abril de 2027.

En San Juan, la Dirección de Defensa al Consumidor ya comenzó los operativos de control. Su titular, Fabiana Carrizo, confirmó a Canal 13 que el producto no se encuentra en góndolas del principal mayorista. “En San Juan hay un mayorista que ya lo tiene fuera de circulación y estamos haciendo controles en supermercados”, indicó Carrizo.

La funcionaria aclaró que se trata de un lote puntual y no de toda la producción de la marca. “Si los consumidores tienen esa cajita en sus casas, deben abstenerse de abrirla o consumirla”, explicó.

Según precisó Carrizo, el producto ya fue retirado de Maxiconsumo, el único mayorista que lo comercializa en la provincia. Sin embargo, advirtió que puede haber llegado a pequeños comercios.

“Estamos trabajando fuertemente en los supermercados y negocios minoristas para asegurarnos de que no quede stock en góndolas. La prioridad es prevenir cualquier problema de salud”, señaló.

En caso de que alguien tenga en su casa el lote afectado, la directora de Defensa al Consumidor recomendó comunicarse directamente con la empresa a través del 0800 que figura en el envase, donde se gestionan devoluciones y reposiciones.

“La empresa debe hacerse cargo y reintegrar un producto en condiciones, tal como ha ocurrido en casos anteriores con otras marcas”, subrayó Carrizo. La funcionaria pidió no generalizar el alerta: “A veces la gente cree que no debe comprar ningún producto de la marca, y no es así. Se trata de un lote específico. Lo fundamental es revisar el número y, si corresponde, no consumirlo”.

La resolución

La medida de la ANMAT fue tomada luego de que familias del municipio de Rojas (provincia de Buenos Aires) se contactaran con el organismo de control. El producto Marolio había llegado a sus manos a partir de la distribución en escuelas y, al abrirlo, habían notado a simple vista que contenía gusanos.

Tras ello se realizaron análisis microscópicos al producto. Los resultados arrojaron que se trataba de una especie de parásito llamado "microstomum sp".