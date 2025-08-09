Toribio, el semitero, se hizo nacional e invitó a todos al Villicum
"Ya rugen los motores", señaló el personaje clásico de las calles sanjuaninas ante un medio nacional que lo recordó por otra visita.
Toribio es uno de los clásicos personajes sanjuaninos y esta vez se volvió nacional. Y no es para menos, el hombre que vende semitas en las calles fue la estrella de un programa y llamó a todos a llenar el Villicúm para ver el Desafío de las Estrellas.
“Mira quién viene acá”, señaló el movilero de Carburando. Toribio señaló: “aquí todos van a llenar el Villicum”. El hombre recordó a los conductores y celebró su presencia en las calles.
“¿Vino el flaco Catalán?”, preguntó Toribio, quien luego se puso a charlar con los chicos del programa. Y a la vez dijo su frase: “Por los niños”. Para hablar del deporte, dijo que no podía ir porque debía trabajar vendiendo semitas, aunque añadió: “se va a llenar, ya están rugiendo los motores, se va a llenar el autódromo”.