Toribio es uno de los clásicos personajes sanjuaninos y esta vez se volvió nacional. Y no es para menos, el hombre que vende semitas en las calles fue la estrella de un programa y llamó a todos a llenar el Villicúm para ver el Desafío de las Estrellas.

“Mira quién viene acá”, señaló el movilero de Carburando. Toribio señaló: “aquí todos van a llenar el Villicum”. El hombre recordó a los conductores y celebró su presencia en las calles.

“¿Vino el flaco Catalán?”, preguntó Toribio, quien luego se puso a charlar con los chicos del programa. Y a la vez dijo su frase: “Por los niños”. Para hablar del deporte, dijo que no podía ir porque debía trabajar vendiendo semitas, aunque añadió: “se va a llenar, ya están rugiendo los motores, se va a llenar el autódromo”.