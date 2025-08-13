Dentro de 15 días o un poco más, podría ocurrir una tormenta intensa en el centro y el noreste de la Argentina. Aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no pudo pronosticar la fecha exacta, el fenómeno es posible y se conoce popularmente como “Tormenta de Santa Rosa”.

“Desde mediados y finales de agosto, la atmósfera fue sometida a cambios en su circulación debido a la proximidad de la primavera”, explicó el climatólogo José Luis Stella, del SMN. “Esto favoreció la presencia de aire cálido, más humedad y condiciones propicias para el desarrollo de una tormenta, y esos factores se registraron frecuentemente en el centro y noreste del país en esta época del año”, agregó.

En la Patagonia, en cambio, la frecuencia de este tipo de tormentas fue baja. Algo similar ocurrió en el Noroeste (NOA), donde la estación seca dejó días despejados y soleados.

El origen del nombre se remonta a 1615, cuando piratas holandeses intentaron atacar Lima, Perú. Isabel Flores de Oliva, luego conocida como Santa Rosa de Lima, organizó rezos para pedir protección. Una tormenta sorpresiva hizo que los piratas se retiraran y la ciudad quedara a salvo. Desde entonces, cualquier tormenta que ocurriera cerca del 30 de agosto en Sudamérica se asoció a Santa Rosa.

A nivel meteorológico, el fin de agosto marcó el ingreso de aire húmedo y cálido desde el norte del continente. La llamada Corriente de Chorro en Capas Bajas transportó humedad desde el Atlántico y el Amazonas hacia el sur. Cuando este aire se encontró con frentes fríos, generó inestabilidad, lluvias, vientos y tormentas.

En 2025, los modelos meteorológicos aún no precisaron la fecha exacta. El Observatorio Central Buenos Aires (OCBA) revisó más de 100 años de registros y determinó que, entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre, se produjeron tormentas en el 57% de los casos, aunque no siempre con lluvias abundantes.

“El año pasado la tormenta de Santa Rosa coincidió con el 30 de agosto. Entre el 30 y el 31 llovieron 118 milímetros y el fenómeno afectó a gran parte del centro del país”, recordó Stella.