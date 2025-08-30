San Juan amaneció este sábado bajo un cielo gris, con lluvia y truenos que comenzaron a registrarse alrededor desde la madrugada y que, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se mantendrán durante toda la jornada.

Las temperaturas también sufrieron un marcado descenso: por la mañana la mínima fue de 9° y por la tarde no superará los 14°. En varias zonas, como Rivadavia, se reportaron cortes de luz debido a las condiciones climáticas. En el sur sanjuanino, incluso en Santa Lucia, los truenos se hicieron sentir con fuerza. En tanto vecinos de Chimbas señalaron que habría granizado.

El SMN advirtió que durante la tarde y noche podrían desatarse fuertes tormentas en toda la provincia, con lluvias persistentes de variada intensidad. El fenómeno se intensificará especialmente desde la madrugada del domingo, cuando el temporal de Santa Rosa traerá precipitaciones más intensas y vientos fuertes.

Se mantiene un alerta naranja para la zona centro y este de la provincia, donde se esperan entre 50 y 90 milímetros de lluvia, pudiendo superarse de manera puntual. En las zonas más elevadas, estas precipitaciones podrían presentarse como nieve o mezcla de lluvia y nieve. Para el oeste, el alerta se mantiene en nivel amarillo, con acumulados de entre 40 y 70 milímetros, mientras que en Iglesia y Jáchal no se esperan lluvias.

El temporal incluye además una doble alerta por viento. En las zonas altas se prevén ráfagas que podrían superar los 100 km/h, mientras que el resto de la provincia será afectado por vientos del sector sur con velocidades de 35 a 50 km/h y ráfagas de hasta 80 km/h.