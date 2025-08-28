Tours a Chile: empresarios sanjuaninos garantizaron viajes seguros a pesar de los rumores

Después de los disturbios entre hinchas argentinos y chilenos en la cancha de Independiente, circularon versiones en redes sociales que advertían sobre posibles represalias contra quienes viajen al país vecino. Sin embargo, desde el sector de los tours de compras aseguran que los viajes se realizan con normalidad y llaman a la calma.

Rubén Romero, empresario sanjuanino del transporte de turismo, explicó en Canal 13: “Lo que se comentó en las redes me parece que fue un poco para alarmar a la gente". A la vez mencionó "Nosotros sacamos un viaje antes de ayer y el colectivo llegó sin ningún problema. Los pasajeros no tuvieron inconvenientes”.

El empresario destacó que, si bien existía el rumor de posibles agresiones, nunca se concretó. Por ello señaló “Se corrió la versión de que los chilenos iban a actuar contra los argentinos, como pasa con las rivalidades, pero no fue así. Yo creo que todo esto se infló un poco”.

Romero contó que mantiene diálogo con colegas de Mendoza: “Un amigo me dijo que viajaron sin ningún problema. Sí, como siempre, hubo demoras en la aduana y revisaron un poco más, pero nada fuera de lo común”, aseguró.

Aun así, recomendó prudencia a los pasajeros. Por este motivo mencionó “Siempre le decimos a la gente que vaya con cuidado, que si ven algún problema se aparten y vuelvan al colectivo. Pero gracias a Dios todo salió de primera”.

La empresa de Romero realiza recorridos entre San Juan y Santiago de Chile, con visitas a la Estación Central y a diferentes shoppings de la capital trasandina. “El próximo viaje sale el lunes y regresa el jueves. El grupo que viajó esta semana ya volvió y todo salió espectacular, sin inconvenientes ni a la ida ni a la vuelta”, precisó.

Además, detalló que también ofrecen tours de compras a Buenos Aires y, cada 15 días, a Bolivia. “Que la gente se quede tranquila. No hemos tenido ninguna dificultad y los viajes se siguen haciendo normalmente”, concluyó.