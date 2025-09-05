Este sábado 6 de septiembre, el Paseo de las Palmeras del Parque de Mayo será escenario de una jornada de celebración por los 12 años de la Feria Agroproductiva de San Juan, un espacio que desde 2012 impulsa a emprendedores locales y fortalece la economía regional.

De 10 a 14 horas, los asistentes podrán recorrer los más de 150 stands de productos regionales, degustar preparaciones exclusivas del chef Mauricio Barón y disfrutar de la música en vivo de Candelaria Mallea y Angello Muñoz. Además, organismos públicos ofrecerán servicios gratuitos como vacunación y asesoramiento sobre la tarjeta SUBE.

Uno de los momentos más significativos será la entrega de la Declaración de Interés Cultural, Turístico, Productivo y Social Municipal, otorgada por la Municipalidad de la Capital, en reconocimiento a más de una década de trabajo ininterrumpido apoyando a productores y artesanos.

El plato fuerte de la jornada llegará con la cocina en vivo de Barón, quien presentará dos propuestas elaboradas con insumos de la feria: una reducción de Malbec con dulce de alcayota y frutos secos, y un tomaticán sobre sopaipilla con aceitunas y aceite de oliva.

Como es tradición, el evento cerrará con el sorteo de combos armados con productos de la feria. Además, instituciones educativas y de salud se sumarán con actividades: el Instituto Superior en Enología promocionará carreras vinculadas al sector, el Ministerio de Salud dispondrá un vacunatorio móvil y la Secretaría de Tránsito y Transporte brindará información sobre la tarjeta SUBE.