El Parque Faunístico de San Juan se ha convertido en un centro clave para la recepción y rehabilitación de ejemplares provenientes del tráfico ilegal de fauna silvestre. Sin embargo, la doctora en Biología e investigadora de la UNSJ, advierten que apenas un 10% de los animales extraídos de su hábitat logra sobrevivir y llegar hasta este espacio, mientras que el resto muere en el camino.

Las especies más buscadas por el comercio ilegal son, en su mayoría, aves destinadas al mascotismo. Entre ellas, el benteveo figura como una de las más codiciadas, especialmente los machos, por la calidad de su canto. “Si tengo 10 benteveos en el Faunístico, hay 90 que han muerto antes de llegar. Lo que vemos es solo la punta del iceberg”, explicó.

El problema, señalan los expertos, no solo radica en la extracción y comercialización, sino también en la falta de regulación adecuada. “Cualquier persona que retire un animal de su ambiente natural está cometiendo un delito. No podemos aplicar una misma regla a todas las especies, cada una tiene su propia biología. Por eso es necesario fortalecer las áreas con profesionales capacitados”, advirtió Giovanini.

Actualmente, el Faunístico alberga cerca de 3.000 animales y funciona las 24 horas con un equipo de 40 a 50 trabajadores distribuidos en tres turnos. Muchos de los ejemplares rescatados no pueden ser reinsertados en la naturaleza porque han perdido sus comportamientos naturales, lo que los convierte en individuos “ecológicamente muertos”. Ante este panorama, la especialista insiste en la necesidad de mejorar la legislación y garantizar recursos provinciales para preservar la biodiversidad y frenar el avance del tráfico ilegal de fauna.