Tragedia en 25 de Mayo: familiares de la víctima necesitan ayuda para trasladar el cuerpo de la niña

La comunidad de La Chimbera, 25 de Mayo, se encuentra conmocionada por la pérdida de Samara Abigail, quien falleció durante un incendio ocurrido en la madrugada del martes en su vivienda de calle Ruperto Martínez. Su madre, Danisa Aveiro, de 24 años, permanece internada en Terapia Intensiva del Hospital Marcial Quiroga, con quemaduras graves en el 50% de su cuerpo, mientras su bebé de 1 año se recupera tras intoxicación por monóxido de carbono.

Debido a que Danisa es mendocina y no tiene familiares directos en San Juan, sus seres queridos lanzaron una campaña solidaria para trasladar el cuerpo de la niña y garantizarle un sepelio digno. La iniciativa busca cubrir los gastos funerarios y brindar acompañamiento a la joven madre durante su recuperación.

“Pido una cadena de oración por su recuperación, porque su estado es delicado y su bebé aún la necesita”, escribió su hermana en redes sociales, convocando a la comunidad a colaborar.

La tía de la niña indicó que quienes deseen aportar pueden hacerlo a través del alias meli.giuli.29, a nombre de Aveiro Abigail Melina. La familia agradece cualquier contribución que permita que Samara reciba un despido digno y con la cercanía de quienes la aman.

La tragedia no solo conmueve por la pérdida de la niña, sino también por la urgencia de la solidaridad para ayudar a que los restos sean trasladados y la familia pueda cumplir con un último acto de amor y acompañamiento.

El posteo

Su vida

Danisa subsistía con recursos muy limitados: vendía bizcochuelos y dulces en el barrio, cobraba un plan social y enviaba a sus hijos a la escuela no solo para que estudiaran, sino para que pudieran almorzar, ya que era allí donde la niña podía comer adecuadamente.

Vivía en un monoambiente de block, usurpado y sin servicios básicos, donde criaba sola a sus dos hijos. La falta de luz había generado que recurriera a una vecina para que le prestara un foco de emergencia. “No sé si prendió una vela, no sé cómo empezó el fuego. Ella estaba sin luz, sin nada”, relató conmovida una vecina que había sido de las últimas en hablar con Danisa.

Esa misma noche, la joven madre había intentado comunicarse con su madre para que fuera a buscarla. Minutos después se desató el incendio. Logró rescatar al bebé de un año, pero su hija quedó atrapada y falleció entre las llamas.

Trasfondo judicial

A la tragedia personal se suma un historial judicial complicado. Danisa y su pareja, Cristian Jesús Latorre, llegaron desde Mendoza hacía poco más de un año. Él fue detenido en varias ocasiones por causas vinculadas a la ley de drogas y, mientras estaba preso en el Penal de Chimbas, la investigación descubrió que desde afuera Danisa podría haber colaborado en el ingreso de estupefacientes al establecimiento. La pesquisa involucró a nueve personas más, cinco de ellas ya detenidas, y movía cifras millonarias.