Tragedia en Ruta Interlagos: las desgarradoras despedidas en redes a Leandro y Agustín

Este último domingo, un trágico accidente vial sucedió en la Ruta Interlagos. El mismo se cobró la vida de dos jóvenes, Agustín Almirón y Leandro Martín Contreras, quienes fallecieron en el lugar. Además, tres personas resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas a centros de salud para recibir atención de urgencia.

El impacto de la tragedia se reflejó rápidamente en las redes sociales, donde familiares y amigos de las víctimas expresaron su dolor con emotivos mensajes de despedida. Agustín y Leandro Martín eran muy queridos en su entorno, y las publicaciones en su honor no tardaron en multiplicarse.

Uno de los amigos más cercanos de Agustín compartió un sentido mensaje en su perfil: “Mi hermano, por qué te me fuiste, no sé por dónde arrancar. Nacimos juntos y juramos irnos de la mano los cuatro”, en alusión a su grupo de amigos inseparables. En su mensaje, continúa lamentando la pérdida y expresa: “Te fuiste solo y quedamos acá los tres sin saber a dónde ir. Te amo, siempre te voy a amar, mi bro, mi burrito, mi wey, mi todo. Dame fuerzas, descansa tranquilo, que ahí vamos los 4 fantásticos. Sin uno no pueden los otros”.