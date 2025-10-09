Después de un extenso paréntesis administrativo, el Gobierno de San Juan aprobó la Declaración de Impacto Ambiental que habilita la continuidad del proyecto minero Gualcamayo, en el departamento Jáchal.

El Ministerio de Minería evaluó un texto ordenado que integró las tres actualizaciones presentadas entre 2019 y 2024, incorporando información sobre medidas ambientales, hechos nuevos y obras ejecutadas o en marcha.

Además, contempla las acciones previstas para 2025-2026, entre ellas nuevas campañas de exploración, mejoras en la mina, el desarrollo del proyecto de carbonatos profundos, la instalación de un parque solar y la construcción de una planta de cal.

El proceso de análisis comenzó en abril de 2023 y fue llevado adelante por la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental (CIEAM), bajo la coordinación de la Dirección de Evaluación Ambiental Minera (DEAM). La revisión se realizó en el marco del Decreto 07-2024 y se completó en seis meses, dentro de los plazos normativos.

Con la Resolución 596-MM-2025, Gualcamayo renueva oficialmente su licencia ambiental, lo que garantiza la continuidad de sus operaciones y fortalece la institucionalidad del sistema minero provincial.