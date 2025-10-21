El gobernador Marcelo Orrego encabezó este martes una recorrida por la Casa de la Bondad, un espacio emblemático destinado a brindar acompañamiento y cuidados paliativos a personas en la etapa final de su vida. Durante la visita, se firmó un convenio marco entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Fundación Manos Abiertas, que permitirá reabrir el lugar después de más de dos años de inactividad.

El mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, y el ministro de Salud, Amilcar Dobladez, además de representantes de la fundación.

En su discurso, Orrego destacó el valor humano del proyecto y subrayó la importancia de reactivar un espacio que cumple una función social esencial.

“Estamos aquí para celebrar la firma de este convenio entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Fundación Manos Abiertas, con el objetivo de avanzar en acciones solidarias para el bienestar de los sanjuaninos que más lo necesitan. Este acuerdo permitirá reabrir la Casa de la Bondad, cerrada hace más de dos años, gracias a la incorporación de ocho profesionales de la salud que brindarán atención a personas en la última etapa de su vida”, expresó el gobernador.

Además, agregó:

“Desde el Gobierno de San Juan creemos profundamente en la necesidad de proteger la dignidad humana y de acompañar con amor y contención a quienes atraviesan enfermedades terminales. La solidaridad, la empatía y el compromiso son los pilares que transforman vidas”.

El convenio firmado establece la articulación de acciones conjuntas para garantizar una atención integral a personas en situación de vulnerabilidad, combinando recursos técnicos, profesionales y humanos.

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano aportará asistencia técnica, profesional y coordinación institucional, mientras que la Fundación Manos Abiertas pondrá a disposición su infraestructura, equipos técnicos y red de voluntariado.

Además, el acuerdo contempla programas de formación y sensibilización destinados a familias y comunidades, con el propósito de fortalecer el acompañamiento y la comprensión hacia pacientes en etapa terminal.