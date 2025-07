La directora de la Asociación Autismo San Juan, Érica Godoy, habló con Canal 13 sobre el polémico video difundido en redes sociales que contiene expresiones ofensivas hacia personas con discapacidad.

“No ha habido un pedido de disculpas formal de parte del influencer ni de la parrillita involucrada”, sostuvo Godoy, y explicó que, aunque se emitió una disculpa pública anoche, “no fue directa a la comunidad afectada, sino que más bien minimizó el contenido diciendo que fue solo un humor mal interpretado”. Esto esta ligado al contenido recientemente difundido por el tiktoker @Haruzg, en colaboración con un local gastronómico.

Consultada sobre cómo podría solucionarse esta situación, Godoy fue clara: “Creemos que lo correcto es que se baje el video y que haya un pedido formal de disculpas, directo a la comunidad afectada”.

Al respecto, advirtió que desde la Asociación no descartan llevar el caso a la justicia si no se cumplen estas condiciones. En este marco mencionó: “No me gustaría judicializar, pero si no queda otra opción, sí se buscarán medidas legales para que el video deje de circular y evitar que se sigan haciendo burlas hacia las personas con discapacidad”.

El video, realizado para promocionar un local gastronómico, fue cuestionado no solo por el lenguaje vulgar y peyorativo, sino por la estigmatización de personas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y autismo. “Yo tengo dos hijos con autismo y uno con TDAH. Cuando vi el video me pareció horrible porque califica y descalifica a personas con discapacidad”, relató Godoy.

La dirigente resaltó que hay daño con este tipo de contenidos. En ello afirmó: “Banaliza el sufrimiento de personas con estas condiciones, alimenta prejuicios y genera desinformación”. Además, aclaró que muchas personas confunden autismo con TDAH, dos condiciones diferentes. “El autismo se basa en comportamientos sociales y sensoriales, mientras que el TDAH afecta la concentración y la atención, y quienes lo padecen pueden ser injustamente tildados de distraídos o desorganizados”, explicó.

Sobre la reacción en redes sociales, Godoy señaló “Esto nos hace retroceder años en la lucha por la inclusión y el respeto”, concluyó.