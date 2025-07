Según los especialistas, el consumo de sustancias denominadas duras se ha incrementado en el último tiempo en San Juan, llegando a ser una situación crítica que controlar. Este lunes se conoció la noticia de que una nena de dos años, que vive con su familia en Rivadavia, había consumido cocaína de forma directa e ingresó con signos visibles de intoxicación al Hospital Marcial Quiroga. Esto impactó a la comunidad y una profesional de la salud mental, Sandra Nogueira, explicó cómo puede afectar el consumo de sustancias en temprana edad y como el entorno puede ayudar a controlar esta problemática.

La psicóloga explicó que es una realidad que cada vez más chicos comienzan a consumir distintos tipos de drogas y “nos preocupa al área de la psicología, que es uno de los tantos pilares necesarios para tratar este problema. Además de eso, también se debe tratar de forma médica, en asistencia social y emocional, debido a que este problema abarca a toda una familia y su entorno”.

Los menores están en plena etapa de desarrollo cognitivo, por lo que, “desde la psicología se busca concientizar al grupo familiar sobre estos consumos. El sistema nervioso central está en desarrollo y cada vez que se consume una distancia, va afectando en este desarrollo temprano en todas sus funciones cognitivas hacen que el niño se vea más vulnerado y vulnerable”.

Nogueira explicó que en las escuelas hay un protocolo perfeccionado para estos casos, donde un gabinete interdisciplinar actúa cuando maestras o compañeros ven a un alumno que tiene síntomas de consumos problemáticos. “Siempre hay manifestaciones como trastornos en el sueño, trastornos en la conducta, se vuelven más violentos o incluso tienen ansiedad que influye en el desempeño académico”. En el caso de las personas más pequeñas, el entorno familiar, o bien, vecinos, deben estar atentos a estas situaciones.

Por último, destacó que lo más importante es que la sociedad no haga vista gorda ante estas situaciones y se animen a denunciar, ya que se pueden realizar de forma anónima. “El foco está puesto en mirar, en no tener la actitud de no involucrarse. Hay que activar desde la empatía y el poder ayudar a la otra persona, que cada uno tiene una historia y necesita esa ayuda”.