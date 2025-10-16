Luego del trágico episodio en el que un niño de 7 años perdió la vida por un disparo en el barrio Valle Grande, en Rawson, el secretario de Seguridad de la provincia, Enrique Delgado, habló con Canal 13 San Juan y confirmó que van a reforzar la seguridad en la zona.

“Hoy se ha fortalecido la presencia policial, se hizo un reajuste con más efectivos y estamos analizando si se necesita más gente en el lugar”, explicó el funcionario. Además, adelantó que se colocará una nueva cámara de vigilancia del CISEM en el barrio.

Delgado detalló que en Valle Grande “hay un brazo de una cámara del CISEM que nunca se colocó”, por lo que ahora se está trabajando para instalarla. “Dentro de las 30 cámaras que estamos instalando, una va a ser para el barrio Valle Grande. También se colocará un tablero nuevo porque el anterior fue vandalizado”, señaló.

El secretario destacó que el barrio cuenta con una importante presencia del Estado. “Tiene una comisaría que funciona en el mismo lugar y también una escuela. Es un barrio grande, con alrededor de mil casas, por lo tanto mil familias”, remarcó.

Respecto al hecho que conmocionó a la comunidad, Delgado indicó que “cuando los vecinos llamaron, la Policía fue de inmediato”, aunque luego “volvieron los conflictos y fue cuando ocurrió la muerte del menor”.

En la causa hay siete personas detenidas, entre ellas un menor. “Solo uno de los detenidos tiene ingreso al Servicio Penitenciario. No hay que estigmatizar a las personas que viven en Valle Grande”, pidió el funcionario.

Por último, Delgado adelantó que además del refuerzo de seguridad, se trabajará en un abordaje integral junto a otras áreas del Gobierno provincial. “Vamos a fortalecer la comisaría del lugar y trabajar con el área social del Ministerio de Educación para abordar las problemáticas que suceden en el barrio”, concluyó.