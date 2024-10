Esta mañana, en una entrevista vía Zoom con el programa Banda Ancha, el vicepresidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), Roberto Ferrero, analizó las nuevas disposiciones de la Secretaría de Energía de la Nación respecto a los subsidios en las tarifas eléctricas. Ferrero explicó que, a partir de esta revisión, algunos usuarios perderán el beneficio de la Tarifa Social, mientras que otros experimentarán modificaciones en su categoría de subsidio.

Ferrero aclaró que las declaraciones juradas realizadas por los usuarios mediante el formulario RASE tuvieron inicialmente un carácter provisorio para evitar errores en la asignación del beneficio: “Las inscripciones se consideraban provisorias para reducir los errores de exclusión, es decir, asegurarse de que todas las familias que necesitan el subsidio lo reciban”. Sin embargo, la Secretaría de Energía ha realizado recientemente un cruce de esta información con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTIS), que recopila datos de organismos como AFIP y ANSES.

"En algunos casos, se encontraron inconsistencias entre las declaraciones juradas y los datos del SINTIS. Si bien no es un número significativo, hay suministros que cambiaron de categoría. Por ejemplo, algunos que estaban en N2 (menores ingresos) ahora son N3 (ingresos medios), o incluso N1 (ingresos altos)", comentó Ferrero.

El vicepresidente del EPRE aclaró que, en caso de errores, los usuarios pueden presentar un reclamo: “Si dicen que una persona tiene dos vehículos modelo 2023 y no es cierto, se corregirá la factura y se emitirá una nueva con el subsidio correspondiente”. Además, insistió en que el sistema de inscripción permanece abierto de forma permanente para realizar modificaciones: “Si una familia detecta un error en su inscripción, puede corregirlo. El objetivo es que los subsidios lleguen a quienes realmente los necesitan”.

Ferrero informó que todavía quedan 12 mil suministros que no completaron su inscripción en el sistema . “Si no lo hacen, esta será la última factura que recibirán con subsidio”, advirtió. También explicó que algunos de esos suministros corresponden a comercios y no a hogares, lo que ha generado errores en la asignación del beneficio: “En muchos casos, un suministro que antes abastecía una casa ahora corresponde a una carnicería o una despensa, y ya no debería recibir subsidios”. “Los intendentes tienen un conocimiento más cercano de la realidad territorial y nos ayudan a verificar estos errores”, señaló Ferrero.

El vicepresidente también abordó la resolución que prohíbe a los municipios incluir tasas abusivas en las facturas de electricidad. Explicó que la situación de San Juan es distinta a la de otras provincias: “En algunos lugares, como Buenos Aires, se cobraban servicios como alumbrado, barrido y limpieza dentro de la factura eléctrica. No es el caso de San Juan, donde los cargos asociados solo cubren los costos del alumbrado público y los edificios municipales”.

El vicepresidente recordó situaciones del pasado: “En departamentos como Caucete, en los años 2001 y 2002, se incluían en la factura eléctrica cargos por telefonía, cable, e incluso cuotas de mutuales. Ese tipo de prácticas ya no se permiten”. San Juan, explicó, implementó un decreto que fija un tope para los cargos municipales dentro de las facturas eléctricas, asegurando que estos estén exclusivamente relacionados con los consumos pertinentes.

Finalmente, Ferrero destacó que las revisiones y los ajustes buscan garantizar una distribución justa de los subsidios. “El objetivo de la Secretaría de Energía es focalizar los subsidios en las familias que realmente lo necesiten y evitar que quienes puedan pagar la factura completa reciban el beneficio”, enfatizó. “Aunque siempre se pueda corregir una factura mal emitida, lo ideal es evitar problemas mediante la inscripción correcta. Y por supuesto, el uso responsable de la energía es fundamental para reducir costos”.

Se espera que los efectos de estas revisiones y las resoluciones finales sobre los nuevos límites de subsidio comiencen a definirse en los próximos meses, brindando un panorama más claro para los usuarios en San Juan.

