Tras el desalojo en el Parque de Mayo, los feriantes realizaron una protesta

Este fin de semana hubo un operativo en el Parque de Mayo para desalojar a los manteros y vendedores ambulantes. Esto comenzó desde la mañana de este sábado, con la presencia de funcionarios de la Municipalidad de la Capital. Ante este panorama, los afectados llevaron a cabo una protesta para pedir una solución pronta.

Es así como el móvil de Canal 13 charló con el representante del Fundación Vendedores del Parque de Mayo, Juan Sosa, quien relató la situación que vivieron. De acuerdo con lo que mencionó, hace más de 15 años que están trabajando en el lugar. “Nos dejaron sin trabajo prácticamente”, afirmó Sosa.

Además aludió a que ellos han presentado proyectos a la municipalidad y colaborado con instituciones como el Hospital de Niños y la fundación Casacuna. A su vez, marcó la diferencia de que ellos no son manteros, su modalidad laboral difiere en varios puntos, entre ellos sus objetivos y que solo trabajan los domingos. A ello sumó que su objetivo esta lejos de obstruir el paso de los peatones. “No somos manteros. Nosotros trabajamos de manera organizada y legal”, aclaró.

Los integrantes de la fundación exigen que se les permita seguir trabajando en el Parque de Mayo, ya que consideran que es su lugar natural de trabajo. Además, pidieron una audiencia con el gobernador para plantear su situación y buscar una solución definitiva.

COMO TRABAJA LA FUNDACIÓN

Según Sosa, desde sus inicios han trabajado en la zona frente al estadio, presentando proyectos para formalizar su actividad. “Hemos presentado proyectos con arquitectos y licenciados en turismo. Lo hicieron, pero dejaron a los artesanos, que son internacionales, y a nosotros nos sacaron de ahí”, explicó. Actualmente, la fundación está integrada por 70 familias, a las que se suman alrededor de 30 a 40 pancheros.

Del mismo modo, dijo que ellos han mantenido acuerdos de palabra con los gobiernos municipal y provincial, pero nunca han logrado obtener una autorización formal. “Nunca nos han querido firmar absolutamente nada”, lamentó.

El presidente de la Fundación, aclaró que los vendedores de la fundación no ocupan espacios verdes ni bancos, sino que trabajan en la calle, específicamente los domingos por la tarde, cuando el comercio formal no está en actividad. “Nosotros cortábamos una calle los domingos en la tarde. No entorpecíamos el comercio. La Cámara de Comercio nunca se ha quejado de nosotros”, afirmó. A su vez, aseveró que la fundación realiza donaciones con el 20% de sus ventas, contribuyendo a causas sociales como la entrega de agua a zonas afectadas por desastres naturales, como el terremoto de Mona. “Somos una fundación que está permanentemente en movimiento”, aseguró.

“El primer día que entró este gobierno, me hice presente en el municipio, presenté las notas, presenté todo. Me dijeron que podía seguir trabajando, pero nunca me dieron una autorización formal”, relató.

“Hemos presentado proyectos, tenemos documentación que acredita nuestro trabajo desde 2007. No es justo que nos saquen de la noche a la mañana”, afirmó Sosa, quien también mencionó que, durante la campaña electoral, las autoridades les prometieron apoyo. “Hasta la ministra de Gobierno nos citó y nos dijo que no teníamos ningún problema, que nos iba a apoyar. Pero después de esa reunión, nunca más nos atendió”, denunció.

“Vamos a tratar de ir a la reunión, pero también queremos hablar con el gobernador. Necesitamos que nos escuchen y nos den un espacio para trabajar”, concluyó Sosa.