Una importante banda de narco fue desbaratada casi por completo este fin de semana, por la Policía Federal Argentina (PFA). Los allanamientos simultáneos en domicilios y en el Penal de Chimbas permitieron a los investigadores confirmar que la red no se limitaba a la venta de drogas en la calle, sino que había desarrollado una compleja logística para introducir estupefacientes en el establecimiento penitenciario ubicado en Chimbas.

A raíz de esta investigación, el foco quedó puesto en el Penal de Chimbas. Por ello, en conversación telefónica con el programa de Canal 13, “Todos Vivos”, el director del Servicio Penitenciario Provincial, Carlos Suárez, detalló cómo realizan los controles de ingreso y las requisas internas para evitar la entrada de elementos prohibidos.

Suárez explicó que los operativos de requisa en los pabellones se realizan a diario y de manera sorpresiva. Estos procedimientos han permitido secuestrar celulares y estupefacientes. "Trabajamos en colaboración con fuerzas externas en casos específicos, llevando a cabo trabajos de información que complementan lo que manejan los fiscales", afirmó el director.

Controles sin contacto físico

El funcionario detalló que los controles de ingreso al penal son exhaustivos e incluyen a todo el personal, visitas y cualquier persona que entre al establecimiento. El sistema de control es electrónico y manual, con un escáner de cuerpo completo y paletas electrónicas. Suárez aclaró que en ningún momento el personal penitenciario tiene contacto físico con las personas que ingresan.

Para las embarazadas y pacientes oncológicos que no pueden pasar por el escáner, se utilizan únicamente las paletas electrónicas. En el caso de que el operador del escáner detecte alguna anomalía, se llama a un médico para que determine si hay un objeto ajeno al cuerpo. "Si se confirma, se le pregunta a la visita si intenta ingresar con algo y, si lo reconoce, se le invita a retirarse voluntariamente", explicó Suárez.

Crear un zoom y aplicar inhibidores

Con una población actual de 1850 internos distribuidos en más de 24 pabellones, el director consideró necesario un cambio en la infraestructura del Penal. La propuesta es crear un espacio tipo salón (SUM) donde las visitas no tengan que ingresar a los pabellones. En este nuevo sistema, tanto el interno como la visita serían revisados rigurosamente a la entrada y salida, simplificando el proceso y mejorando la seguridad.

Por otro lado, Suárez informó que están evaluando la posibilidad de instalar inhibidores de señal. Sin embargo, la decisión depende de la dimensión del radio de alcance de los dispositivos para no afectar a los vecinos de la zona, ya que el Penal se encuentra en una zona urbanizada.

Finalmente, en relación a la red narco desarticulada, el director del Servicio Penitenciario Provincial enfatizó que "hasta el momento no hay ningún penitenciario sospechoso ni vinculado a la causa".