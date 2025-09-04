Tras el escándalo de presuntas coimas, aparecieron carteles con el “3 %” en el centro sanjuanino

En medio de la polémica nacional por los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, que revelaron un presunto esquema de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, en San Juan aparecieron carteles con la inscripción “3%” en lugares estratégicos del microcentro.

La presencia de estos carteles generó repercusión durante este jueves en la capital sanjuanina, donde fueron vistos en sectores de gran tránsito peatonal y vehicular.

El primero fue ubicado en un tacho de basura en la zona de calle Mendoza entre Santa Fe y Córdoba, cerca del edificio de radio Sarmiento.

Otro cartel fue colocado en la entrada de la Escuela Sarmiento, sobre Avenida Libertador y Alem.

El tercero apareció pegado en la pared de un reconocido bar, en Avenida Ignacio de la Roza antes de llegar a calle Salta.

El pasado 20 de agosto, el programa Data Clave del canal de streaming Carnaval Stream difundió audios atribuidos a Diego Spagnuolo, entonces director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en los que se menciona un presunto sistema de sobornos en la compra estatal de medicamentos.

Según lo difundido, un 8% de cada adquisición se destinaba a pagos ilícitos y de ese monto, un 3% habría ido dirigido a Karina Milei, hermana del Presidente.

Andis, organismo dependiente del Ministerio de Salud, sufrió fuertes recortes desde diciembre de 2023 y dio de baja más de 110.000 pensiones por discapacidad laboral.