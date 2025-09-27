Tras el fuerte viento, San Juan recupera el sol, aunque un poco fresco

Luego de una jornada de fuerte viento Zonda y luego Sur, en San Juan vuelve el sol, aunque será un día marcado por bajas temperaturas.

De este modo, desde el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima pronosticada para este sábado es de 21 grados, mientras que la mínima será de 9 grados. El viento quedó en el olvido tras la madrugada y se espera que el cielo esté plenamente despejado.

En tanto, para el domingo 28 de septiembre se espera que la temperatura vuelva a repuntar, ya que la máxima pronosticada es de 31 grados.