Después de una jornada marcada por el viento Zonda y temperaturas que rondaron los 30 °C, en San Juan se prevé el ingreso del viento Sur durante la noche de este sábado, lo que traerá alivio tras un día agobiante.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima alcanzó los 30°C con mínimas que habían rondado entre los 14 °C y 16 °C en la mañana. El Zonda se hizo presente durante la tarde y generó condiciones cálidas y secas en gran parte de la provincia.

Para la noche, la temperatura se ubicará en torno a los 22 °C. El viento Sur comenzará a sentirse después de las 20 horas, con ráfagas que se esperan más intensas que las del Zonda, lo que marcará un cambio de aire en toda la provincia.

El fenómeno forma parte de la transición hacia jornadas más frescas, luego de un sábado que obligó a extremar cuidados frente a la baja humedad y las altas temperaturas.