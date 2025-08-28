El debate sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad volvió a instalarse en la agenda pública tras el rechazo de la Cámara de Diputados al veto presidencial. La iniciativa, que ahora deberá ser tratada en el Senado, busca garantizar el financiamiento de prestaciones esenciales en salud, educación, transporte y acceso laboral para las personas con discapacidad.

Para entender el trasfondo legal y social de esta discusión, Canal 13 dialogó con el abogado Roberto Juárez, especialista en la materia, quien brindó un completo análisis sobre los derechos reconocidos a este colectivo y las herramientas jurídicas disponibles para hacerlos cumplir.

Juárez comenzó explicando el alcance de la ley: “Básicamente, lo que dispone es que el Estado asegure todas las prestaciones y derechos que tienen las personas con discapacidad, en concordancia con lo que se comprometió Argentina al adherir a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, señaló.

Para ser reconocido dentro de este régimen, es necesario obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD), que funciona como documento oficial. Una vez acreditado, se abren múltiples derechos: cobertura del 100% en salud y educación, acceso gratuito al transporte, pensiones no contributivas y un cupo laboral del 4% en el Estado.

“Dentro de las prestaciones más importantes están las básicas de salud y educación. Obras sociales y prepagas deben cumplirlas al 100%. Eso, por supuesto, demanda una erogación presupuestaria muy grande que muchas veces no se cumple”, explicó el abogado.

El trasfondo económico atraviesa la discusión. El Gobierno sostiene que no hay fondos suficientes, pero los prestadores de salud advierten que sus aranceles se mantienen congelados y ponen en riesgo la atención.

“Lo que se quiere declarar es la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027, porque los prestadores siguen cobrando con valores del 2024. Eso pone en riesgo la salud y la educación de las personas con discapacidad, y por eso sus familias han salido a reclamar fuertemente”, subrayó Juárez.

Uno de los recursos más frecuentes para garantizar derechos es la acción de amparo. Según relevamientos recientes, la mayoría se presentan en el área de salud.

“El caso más común es el amparo sanitario. Muchas veces las obras sociales o prepagas no cumplen con el 100% de las prestaciones. Entonces, la única forma de acceder es judicializando el reclamo. Si tenés certificado de discapacidad, diagnóstico médico y presupuestos, en el 90% de los casos el juez concede la medida cautelar”, explicó.

La medida cautelar permite obtener una cobertura inmediata mientras se tramita el juicio, que suele extenderse varios meses. “Se ordena cumplir la prestación de manera urgente porque está en riesgo la salud o la vida de la persona. Eso demuestra que se está vulnerando un derecho fundamental”, remarcó.

Otros conflictos

Además de la salud, también se judicializan cuestiones vinculadas al cupo laboral en el Estado o al acceso a viviendas sociales. El transporte público, pese a estar contemplado en la ley, es otro de los derechos con mayores obstáculos.

“Las personas con discapacidad tienen derecho a pasajes gratuitos en colectivos urbanos y de larga distancia, incluso con acompañante. Sin embargo, es muy difícil conseguirlos porque las empresas suelen excusarse o directamente no contestan”, denunció Juárez.

El abogado aclaró que no es necesario contratar un letrado privado para iniciar un amparo. “Se puede hacer a través de las defensorías oficiales, que cuentan con abogados gratuitos pagados por el Estado. También el Defensor del Pueblo tiene competencia para presentar amparos colectivos”, detalló.

Argentina adhirió a tratados internacionales que obligan a garantizar estos derechos y están incorporados a la Constitución. Sin embargo, la brecha entre la norma y la práctica sigue siendo grande.

“La protección jurídica es amplia, pero muchas veces no se cumple. Por eso los amparos avanzan y la justicia suele actuar rápidamente. El problema es que las familias no siempre conocen estos mecanismos o temen iniciar un juicio”, concluyó Juárez.