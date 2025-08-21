El pasado martes, un grupo de padres de la escuela sanjuanina Clara Rosa Cortínez, ubicada en Capital, se manifestó en la puerta del establecimiento para denunciar episodios de maltrato hacia los alumnos por parte de docentes y autoridades. Ante este panorama, el Ministerio de Educación tomó intervención

En diálogo con Canal 13 indicaron: “Venimos planteando diversos problemas en el colegio que involucran a maestros, directivos y familiares de alumnos. Desde mayo hicimos una asamblea con más de 70 padres donde expusimos los temas, pero hasta hoy no tenemos respuestas”. De acuerdo con lo que mencionaron durante el reclamo, hay casos de violencia verbal, agresiones físicas, bullying y situaciones de discriminación. Los padres sostienen que los conflictos comenzaron a fines de 2023, tras el cambio de directivos.

La protesta encabezada por los padres de los menores, llegó al Ministerio de Educación, quien emitió un comunicado en que señalaron que “Se están reforzando acciones desde mayo con el objetivo de fortalecer el trabajo que ya se viene realizando con la comunidad educativa de la institución”.

La cartera educativa informó que autoridades ministeriales, la dirección de área, el equipo supervisivo y los Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios llevan adelante medidas “para garantizar el bienestar de los estudiantes y del equipo docente”, aunque no precisó detalles sobre la intervención.

De acuerdo con lo que dio a conocer el medio Tiempo de San Juan, el pasado 26 de junio, hubo un encuentro en el que participaron los directivos de la escuela, la supervisora del área, la secretaria de Educación, Mariela Lueje, y un grupo de padres. Allí se expusieron lo inconvenientes que los aquejan.

En esa reunión, Educación propuso la elaboración de un Acuerdo Escolar de Convivencia, la conformación de un Consejo Escolar de Padres y el acompañamiento del gabinete zonal para trabajar en casos de bullying.

Pese a estos compromisos, las familias aseguran que las medidas no se implementaron y que los episodios graves continúan. Por eso, volvieron a manifestarse esta semana y apuntaron directamente contra los actuales directivos de la escuela Clara Rosa Cortínez, quienes hasta el momento no han realizado declaraciones públicas.