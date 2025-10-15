El reciente hallazgo de una carnicería de Rawson que comercializaba carne de caballo haciéndola pasar por carne vacuna generó alarma y repudio en la comunidad. En ese contexto, el veterinario Alejandro Segovia explicó cómo distinguir ambos tipos de carne y despejar dudas sobre su consumo.

“No es común ver carne de caballo, pero tiene diferencias visibles”, señaló Segovia en declaraciones a radio AM1020. “Suele ser más oscura que la carne de vaca, y su grasa es más amarillenta, porque los caballos son animales de mayor edad y tamaño que los novillos o vacas que se consumen habitualmente.”

El profesional también explicó que, al cocinarla, la carne equina produce más espuma y presenta un sabor ligeramente dulce o metálico. “Yo nunca la probé, pero dicen que tiene un gusto más dulzón que la carne de vaca”, agregó.

No está prohibida, pero no se consume

En relación a la legalidad del producto, Segovia aclaró que la carne de caballo no está prohibida en Argentina, aunque no se produce ni comercializa para el consumo interno. “Se exportan millones de toneladas de carne de caballo por año, pero acá no forma parte de nuestros hábitos alimentarios”, explicó el veterinario, destacando que el rechazo local tiene raíces culturales más que sanitarias.

Mientras avanza la investigación sobre el comercio ilegal en Rawson, las autoridades sanitarias recordaron la importancia de comprar carne en locales habilitados y exigir el control bromatológico correspondiente, a fin de evitar fraudes y riesgos para la salud.