Tras ganar como emprendedora del Sol, María sigue proyectando el cuidado ambiental

En los últimos días se conoció que el gobierno de San Juan ya eligió a los emprendedores que participarán en el concurso nacional “Emprendedor del Año”. Para conocer más sobre la lucha y el trabajo de este sector, Canal 13 dialogó con María Muñoz, ganadora del premio “Emprendedora del Sol”.

María presentó un proyecto basado en el cuidado del medio ambiente y la economía circular. “El proyecto que presenté consiste en el aprovechamiento del residuo textil que generan las empresas textiles. Es decir, compro los productos desechados a nivel industrial, los selecciono y luego saco al mercado paños de limpieza para manos y herramientas", dijo. Además sumó: "Estos paños son muy solicitados por talleres metalúrgicos y mecánicos finos, ya que requieren paños de algodón que no contengan fibras ni pelusas”.

Pero María no solo se dedica a eso: también produce ropa para niños y mascotas, buscando aprovechar al máximo los materiales que obtiene y evitar generar nuevos residuos. “También confeccionamos prendas, accesorios para el cabello y mantelería, dependiendo del tamaño de las telas que vamos consiguiendo”, agregó.

Sobre el premio que recibió, comentó: “Con el premio logramos comprar máquinas de coser overlock, rectas, máquinas de sublimar (porque algunas telas permiten sublimación), abrochadoras, cortadoras… Pude invertir en muchas máquinas que antes no teníamos, ya que las que usábamos eran domésticas de mesa”. A su emprendimiento se sumó su hija, quien la ayuda en el proceso creativo.

“Fuimos cumpliendo las metas del proyecto, que eran aprovechar todas las prendas y residuos textiles que quedaban”, afirmó. Ahora, con la incorporación de las nuevas máquinas, buscan abrir nuevos horizontes. “La idea de seguir creciendo siempre está presente, porque el espacio donde trabajamos ya se nos está quedando pequeño”, añadió. Y agregó: “Estamos analizando posibilidades para acceder a un lugar más grande y poder expandirnos. Si la producción crece mucho, necesitaremos más gente para aumentar la fabricación, y el espacio actual se volverá insuficiente”.

Al preguntarle cuál es el producto con mayor demanda, María señaló que se orienta principalmente a productos para mascotas y al paño de limpieza para talleres y empresas. “El fuerte del proyecto es el producto de limpieza para las empresas, que es la base de todo”, afirmó.

“En realidad, estamos viendo cómo cada uno, a partir de una idea que parecía un sueño, va avanzando paso a paso para alcanzar el objetivo de generar trabajo y, al mismo tiempo, ser útiles en un contexto donde otros consideran que no hay oportunidades”, concluyó.