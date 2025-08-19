Tras la lluvia de la madrugada, ¿cómo sigue el tiempo en San Juan?

La madrugada estuvo pasada por agua en diversos sectores de la provincia. Sin embargo, el panorama del resto de la jornada será diferente.

De acuerdo con lo que dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, para este martes se espera que la máxima alcance los 20 grados mientras que la mínima no será mayor a 7 grados. De esta manera aludieron a que el cielo estará plenamente despejado y el viento será leve del sector sur.

Para mañana, miércoles, se espera un panorama similar, aunque con ausencia de lluvia. El giro se dará desde el jueves, cuando el viento Zonda será el protagonista. Aunque el viernes, el viento sur llegará a los 74 kilómetros por hora.