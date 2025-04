En las últimas horas se produjo el fallecimiento de un turista santafesino que intentó ascender el Cerro Mercedario. En ese contexto, un especialista en la materia dio una serie de recomendaciones para que los aficionados puedan realizar la actividad de forma segura.

Alfredo Zeballos, presidente del Club Andino Mercedario, habló con el móvil de Canal 13 para dar consejos a todos aquellos que quieran comenzar en el andinismo. En ese sentido, dejó en claro que es una actividad riesgosa, pero que si se tienen los cuidados necesarios no deberían haber grandes complicaciones.

‘Es un ambiente que encierra ciertos peligros que pueden ser controlados y manejados para que la actividad sea segura. La recomendación es formarse para ir a la montaña; el que decida no formarse, lo adecuado sería que contrate a un guía que tenga los conocimientos para que pueda acompañarlo y prepararse previamente’, expresó.

Zeballos recordó que, como en toda actividad, se arranca desde abajo. Las personas van ganando experiencia en terrenos controlados y seguros. Una vez que se van entrenando, se pueden ir planteando desafíos más difíciles.

‘El mayor atractivo está en explorar zonas que no han sido exploradas; es algo natural del ser humano. El tema es prepararse para sortear adversidades, cambios meteorológicos y poder tomar decisiones que lo puedan conservar con vida. Lo que no debe faltar y no va en la mochila es algo de experiencia y capacitación’, detalló.

‘No puede faltar agua, abrigo, ver cómo va a estar el tiempo y tomar decisiones frente a ello. Si va a estar lluvioso, no es conveniente; si va a haber mucho viento, tampoco es recomendable; si van a hacer unos 40 grados y estoy en una zona próxima a la ciudad, tampoco hay que exponerse. Más que algo puntual, la idea es que vayan capacitándose’, sentenció.