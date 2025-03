Tras el desalojo del fin de semana, este martes las autoridades de la Municipalidad de la Capital se reunieron con los vendedores ambulantes, manteros y dueños de carros gastronómicos para informarles sobre la situación y los pasos a seguir. Sin embargo, los comerciantes aseguran que no recibieron ninguna respuesta favorable y que continuarán manifestándose.

Juan Sosa, representante de la Fundación Vendedores del Parque de Mayo, expresó en diálogo con Diario 13 que el municipio no les ofreció alternativas para seguir trabajando.

"No tuvimos ninguna respuesta positiva, todo fue negativo. No nos quieren dar ningún lugar para trabajar. Nosotros no somos manteros, somos una fundación y estamos en ese lugar desde 2007, todo documentado", afirmó Sosa.

Ante este panorama, los vendedores anunciaron que continuarán con medidas de protesta, iniciando con una sentada este domingo a partir del mediodía en la zona donde solían ubicarse (calle San Luis, entre Las Heras y Av. España). También planean una marcha hacia la Casa de Gobierno el lunes.

Los comerciantes aseguran que en reiteradas ocasiones presentaron proyectos formales para regularizar su actividad:

"Hace cuatro años presentamos un proyecto para trabajar solo los domingos por la tarde, sin entorpecer el comercio. Planteamos la posibilidad de hacer peatonal un sector de la calle San Luis, con seguridad y un seguro de responsabilidad civil. Todo fue hecho por un arquitecto y un licenciado en turismo. Sin embargo, nunca nos dieron una respuesta", explicó Sosa.

Según los vendedores, la falta de control por parte del municipio permitió que se sumaran muchos manteros a la zona, lo que terminó perjudicándolos:

"Nosotros denunciamos desde el primer día cuando empezaron a instalarse los manteros en el espacio verde, pero en Comercio nos dijeron que no éramos los únicos que teníamos derecho a vender ahí. Ahora, con la proliferación de manteros, nos sacaron a todos sin distinción", señaló el referente de la fundación.

Uno de los principales reclamos de los comerciantes es que, a diferencia de los manteros informales, ellos cumplen con sus obligaciones tributarias:

"Somos monotributistas, la AFIP puede ir a verificarnos cuando quiera. Nosotros tenemos nuestros tickets, nuestras boletas. No traemos mercadería de contrabando. Aun así, nos sacaron a todos por igual", aseguró Sosa.

Por ahora, la Municipalidad sostiene su postura de no permitir la venta ambulante ni gastronómica en el Parque de Mayo, lo que mantiene a los vendedores en pie de lucha, exigiendo una solución que les permita volver a trabajar.