Tras la orden de reestablecer las pensiones por discapacidad, buscan tratar la ley

La Justicia Federal de San Juan dictó un fallo histórico en favor de las personas con discapacidad, ordenando la restitución inmediata de las pensiones no contributivas que habían sido suspendidas en el marco de un proceso de auditorías llevado adelante por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La decisión se dio a partir de un amparo colectivo que buscó frenar lo que distintos organismos provinciales y asociaciones consideraban un procedimiento irregular y violatorio de derechos.

En diálogo con Canal 13, la directora de Discapacidad de la provincia, Paula Moreno, explicó que “San Juan, al igual que otras provincias, ha presentado reclamos a través de sus defensorías porque el proceso de auditoría no fue ordenado”.

Según detalló, “llegaron cartas y documentos a personas con discapacidad que no sabían leer o que no tenían la capacidad cognitiva para comprender el contenido. Hubo errores en las citaciones, en los domicilios, y la información no estaba accesibilizada”, señaló Moreno, haciendo hincapié en la falta de protocolos inclusivos en la comunicación oficial.

La funcionaria indicó que varias personas perdieron su pensión injustamente, entre ellas, “personas que dependen de una silla de ruedas o que tienen discapacidad visual”. Frente a esa situación, los directores provinciales del área de discapacidad elevaron el reclamo ante las autoridades nacionales.

“En el Consejo Federal de Discapacidad hemos expuesto todo esto ante la Agencia, y al igual que la defensora de San Juan, otras provincias también realizaron presentaciones judiciales para garantizar los derechos de las personas con discapacidad”, afirmó Moreno.

La suspensión de las pensiones no solo afectó los ingresos de las familias, sino también la continuidad de tratamientos médicos. Moreno explicó que las personas beneficiarias de una pensión por invalidez laboral cuentan con cobertura médica a través del programa Incluir Salud, y que al suspenderse el pago, también se interrumpe el acceso a medicamentos y terapias.

“El perjuicio era realmente grave, porque no solo se trata de lo económico, sino de la salud de las personas. Al cortarse la pensión, también se corta la obra social y, con ello, los tratamientos que son vitales para muchos beneficiarios”, advirtió.

La directora provincial señaló que la situación no es aislada, sino que forma parte de una crisis nacional en materia de políticas de discapacidad. “Este año ha sido muy delicado para todo lo que tiene que ver con discapacidad, y nosotros desde el gobierno provincial hemos tratado de acompañar, asesorar y ayudar a la gente en lo que hemos podido, aunque Nación no ha compartido demasiada información ni nos ha hecho parte de las decisiones”, indicó.

Ante este escenario, Moreno destacó que los directores de discapacidad del país están impulsando la discusión de una Ley de Emergencia en Discapacidad, que busca brindar herramientas urgentes para garantizar derechos y asistencia.

“En el próximo Consejo Federal de Discapacidad se va a tratar como tema central la Ley de Emergencia en Discapacidad”, confirmó la funcionaria. Además, explicó que la provincia de San Juan ha apoyado esta iniciativa, tanto desde la Dirección como desde el Poder Legislativo. “El gobierno provincial acompañó la aplicación de la ley con el voto de la diputada Nancy Picón, y desde acá hemos respaldado su ejecución. Pero lo cierto es que la norma no se está aplicando y la ANDIS todavía no ha dado ninguna respuesta sobre los motivos de esa inacción”, sostuvo Moreno.

Finalmente, la directora remarcó que nadie se opone a las auditorías, siempre que estas se realicen respetando los derechos y las particularidades de cada beneficiario.

“Todos estamos de acuerdo en que deben existir auditorías, pero no de la manera en que se han hecho, porque así se terminan vulnerando los derechos de las personas con discapacidad”, concluyó Moreno.