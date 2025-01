Este martes Diario 13 publicó una nota periodística que daba cuenta de un reclamo de los miembros de la Cámara de Energías Renovables que vienen trabajando con energía solar y piden que no les cobren el Valor Agregado de Distribución (VAD). Desde el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) emitieron un comunicado en el que aseguraron que este cobro es legal y corresponde hacerlo.

En el texto que emitió el EPRE comenzaron asegurando que pretenden “clarificar aspectos técnicos fundamentales del marco regulatorio vigente en la Provincia de San Juan para la Generación Distribuida fotovoltaica”.

Acto seguido aclararon que la generación de energía con paneles solares es una “importante innovación que democratiza y diversifica la matriz energética, contribuye al medio ambiente”. Además, aseguraron que los usuarios reciben reducciones promedio del 40% en las facturas.

Sobre el VAD, desde el EPRE explicaron que ellos no consideran que se trate de “impuestos adicionales”, sino que es un componente tarifario Provincial, que incluye los costos de operación y de mantenimiento, los costos de comercialización, y los costos de desarrollo de la red eléctrica.

A esto se suman los costos nacionales de generación y transporte de electricidad, y de esta manera conforman el costo total del abastecimiento eléctrico.

Luego agregaron que aun con paneles solares, los suministros “dependen de la red eléctrica, que debe permitir tanto la inyección de excedentes en los suministros, como el abastecimiento de la demanda interna en los suministros cuando la generación solar es insuficiente”.

Luego, el EPRE asegura que todos los usuarios ya sea que tienen energía solar o que dependen de la red deben abonar tarifas.

“Sería inequitativo y contrario a Ley, que los suministros con Generación Distribuida usen gratuitamente la red, y que los suministros que no cuentan con paneles de generación soporten los costos”, aseguraron desde el organismo regulador que aseguró que si algunos no pagan VAD el resto que no cuentan con paneles solares deberían pagar más.

Acto seguido se refieren al pedido del no cobro del VAD que solicitaron desde la Cámara de Energía Renovables, aseguraron que analizaron el pedido con “rigurosidad técnica” y recomendaron al Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, que mantenga la reglamentación vigente.

El reclamo

Cristian Rosas, presidente de la Cámara de Energías Renovables de San Juan, explicó a Diario 13 que las empresas de la cámara son los que venden e instalan plantas solares y termotanques solares y además están las empresas o particulares que han colocado las plantas solares que “no les están redituando como debería ser”.

El referente agregó que hay alrededor de un centenar de consumidores domiciliarios que invirtieron para colocar paneles en sus casas.

Tanto los consumidores más grandes de los diferentes emprendimientos, como los de domicilios, deben pagar VAD que es un canon que se les cobra a los usuarios generadores por el uso de la red de distribución.

Rosas aseguró que el monto que se cobra en concepto de VAD “es muy alto” porque incluye impuestos que se cobran habitualmente con la factura de energía, como son los impuestos municipales. El referente aseveró que en muchos casos se llega a igualar lo que los usuarios deberían pagar en concepto de factura de energía convencional de red.