Tras los hechos de violencia en las canchas, reforzarán la seguridad

Luego de los episodios de violencia registrados en distintas canchas de San Juan (entre ellos en Jáchal, Zonda y en la cancha de San Martín), la Policía de San Juan anunció que implementará nuevas medidas de control y prevención para reforzar la seguridad en los espectáculos deportivos.

El comisario general Fabián Correa, director del Departamento D3, explicó en Buen Día Día, que estos días han sido de intensa actividad y evaluación tras los hechos ocurridos. “Han sido días muy activos, de mucha tarea. Veíamos con preocupación lo sucedido en la cancha de San Martín y en Zonda. Si bien son hechos aislados, nos obligan a modificar la metodología con la que abordamos la seguridad en las canchas de fútbol”, señaló el jefe policial.

Los cambios

Correa adelantó que se están coordinando acciones con la Liga Sanjuanina de Fútbol para aplicar nuevas disposiciones en los ingresos a los estadios. “Se van a tomar medidas con relación al aforo y al ingreso del público visitante. En algunos casos, solo se permitirá la presencia de dirigentes y jugadores del club local. Los familiares o simpatizantes no podrán ingresar hasta nuevo aviso”, detalló.

El funcionario explicó que por el momento solo uno o dos estadios estarán habilitados para recibir público visitante, “bajo condiciones específicas y con un control estricto del aforo”.

Además, informó que se trabaja en reforzar la seguridad en el estadio hasta que se resuelvan las cuestiones dirigenciales vinculadas con los hinchas y el comportamiento en los encuentros. “El fútbol tiene que ser una fiesta, y para que eso ocurra necesitamos el compromiso de todos los actores”, sostuvo Correa.

El jefe del D3 reconoció que los operativos de seguridad requieren un esfuerzo importante, especialmente en departamentos alejados. “A veces resulta muy complejo organizar un operativo en zonas como Jáchal o Zonda sin descuidar la prevención en otras partes de la provincia". En este punto señaló que "La policía no puede hacer sola la seguridad; necesitamos la colaboración de los clubes, de los dirigentes y del público”.

Correa también subrayó la necesidad de promover una cultura de respeto y educación dentro del deporte. “Nosotros podemos garantizar la seguridad y la prevención, pero el comportamiento, la educación y la convivencia ya escapan a la tarea policial. Eso depende de todos: dirigentes, hinchas y jugadores”, manifestó.

El comisario hizo hincapié en el esfuerzo que implica sostener una institución deportiva y pidió a los simpatizantes reflexionar sobre las consecuencias de la violencia. “Cuesta mucho mantener un club: pagar pasajes, estadías, organizar encuentros. Y por un mal comportamiento, a veces hay sanciones, quita de puntos o descensos. Eso significa años de trabajo perdido”, advirtió.