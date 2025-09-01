Tras Santa Rosa, así estará el tiempo en la primera semana de septiembre

De acuerdo con lo que dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la semana del 1 al 7 de septiembre de 2025, se espera que el temporal de Santa Rosa pase a l olvidó y haya mejoras climáticas.

De este modo indicaron que este lunes 1 de septiembre se presentará con temperaturas frescas por la mañana y una máxima de 17°C. Sin embargo la lluvia no será parte de la jornada, aunque seguirá nublado.

Ante esto, señalaron que se espera que las temperaturas aumenten progresivamente a medida que avance la semana. Por lo que se avecinan cielos despejados y temperaturas más cálidas.

Mirá el pronóstico de la primera semana de septiembre