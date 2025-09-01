De acuerdo con lo que dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la semana del 1 al 7 de septiembre de 2025, se espera que el temporal de Santa Rosa pase a l olvidó y haya mejoras climáticas. 

De este modo indicaron que este lunes 1 de septiembre se presentará con temperaturas frescas por la mañana y una máxima de 17°C. Sin embargo la lluvia no será parte de la jornada, aunque seguirá nublado. 

Tras Santa Rosa, así estará el tiempo en la primera semana de septiembre

Ante esto, señalaron que se espera que las temperaturas aumenten progresivamente a medida que avance la semana. Por lo que se avecinan cielos despejados y temperaturas más cálidas. 

Mirá el pronóstico de la primera semana de septiembre

