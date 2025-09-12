Esteban Yuvero, el ingeniero sanjuanino de 32 años que permaneció desaparecido durante casi dos días, fue encontrado con vida en Mendoza y permanece internado en un hospital de esa provincia. Según confirmaron sus familiares al medio Tiempo de San Juan, se encuentra fuera de peligro. “Él está bien y lo están tratando muy bien en el hospital”, expresaron desde su entorno.

El hallazgo se produjo el jueves en el Gran Mendoza, luego de que un sanjuanino lo reconociera gracias a las imágenes difundidas durante el operativo de búsqueda. El testigo contó que lo vio mientras circulaba en su auto con su hijo y lo identificó de inmediato. “Le comenté que toda la provincia lo buscaba, pero reaccionó con indiferencia y siguió su camino”, relató.

Ante esa situación, decidió seguirlo y dar aviso al 911. Minutos después, efectivos policiales lograron interceptarlo y ponerlo bajo resguardo. Si bien el ingeniero presentaba buen estado físico, su comportamiento resultaba esquivo.

La desaparición había sido denunciada el martes por la noche, cuando su familia perdió contacto con él. A partir de ese momento se desplegó un amplio operativo que incluyó la revisión de cámaras de seguridad. Una de ellas lo registró cruzando el control de San Carlos, en Mendoza, el miércoles a media mañana, lo que permitió orientar la búsqueda hacia esa provincia.