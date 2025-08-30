A más de 1.500 metros de altitud, en Gualcamayo —un paraje aislado a 70 kilómetros de Jáchal con acceso solo por caminos 4x4—, la Escuela Provincia de Entre Ríos vuelve a funcionar tras haber cerrado sus puertas hace un año por falta de alumnos. El gobierno de la provincia de San Juan decidió reabrirla tras la inscripción de dos estudiantes de primaria y uno de nivel inicial.

La reapertura fue conmemorada con una visita inédita: la ministra de Educación, Silvia Fuentes, estuvo presente acompañada por altos funcionarios como la secretaria Mariela Lueje, las directoras de Educación Inicial y Primaria, y otros representantes del ministerio. La ministra destacó que, “donde haya un alumno, es responsabilidad del Estado estar presente”, cumpliendo así con el mandato del gobernador Marcelo Orrego.

Durante el cierre, la escuela permaneció bajo la custodia de las familias del lugar y se mantuvo en reserva para preservar el sentido comunitario que representa. Con su reapertura, se restituyeron diversos elementos como televisor, impresora, carro digital, además de proporcionar bandera, materiales didácticos, juegos para educación inicial y otros equipos útiles en el aula.

El retorno de la escuela revitalizó la vida educativa local: ya están en marcha clases en jornada simple con una docente para el plurigrado en el nivel primario y una maestra para los más pequeños. El Programa “Maestro de América, cultivando el futuro” también desplegó su apoyo: la directora recibió una computadora y pronto los estudiantes de quinto grado, como Eluney, la recibirán, como parte del Plan Provincial de Alfabetización.