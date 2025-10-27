Tras un arranque de semana con frío, ¿cuál será la temperatura del martes?

En la madugrada y la mañana de este lunes el viento Sur tomó el protagonismo de San Juan. La llegada de las fuertes ráfagas provocaron un marcado descenso de temperatura, en donde la jornada post electoral tuvo una mínima de 10º y una máxima de 15º, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El SMN pronosticó para el martes una temperatura que oscilará entre los 5 y los 16º. Además, el cielo permanecerá mayormente nublado con casi nulas probabilidad de precipitación. El viento llegará desde el Sur con ráfagas que irán desde los 7 a los 31 kilómetros por hora, siendo la madrugada en donde más se sentirá.

Recién el miércoles el termómetro irá en aumento. A pesar de que la mínima descenderá un grado, quedando en 4º, la máxima indicada por el orgnaismo nacional es de 25º. El cielo permanecerá nublado con nulas probabilidades de precipitación, la llegada del viento Sur con ráfagas que no superarán los 22 kilómetros por hora.

Para el jueves, la mínima esperada es de 7º, mientras que la máxima de 27º, donde la temperatura ascenderá dos grados. El cielo permanecerá despejado con 0% de probabilidades de lluvias o chaparrones, viento del Sur con ráfagas que no superarán los 13 kilómetros por hora.

Ya el viernes, la mínima y máxima oscilará entre los 10º y 31º con nulas probabilidades de precipitación y ráfagas de viento Sur que no superarán los 12 kilómetros por hora.