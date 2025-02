Una de tantas luchas que llega a su fin para Benicio y su familia. Finalmente, el pequeño sanjuanino que necesita una silla postural, la tendrá. Juan Tivani, padre del chico comentó al móvil de Canal 13 que la obra social OSPATCA cubrirá los costos de este elemento ortopédico.

La autorización de la obra social llegó este viernes 31 de enero por mail a la familia. La ortopédica Alfamedic de San Juan se encargará de la realización de la silla. El padre de Benicio contó que en el presupuesto dice 40 días para la entrega, pero que llamaría este mismo viernes para que esta empresa le dé celeridad a la silla de su hijo. “Ya esperó 8 meses mi hijo, no puede esperar 40 días más”, comentó.

La familia se mostró agradecida y sorprendida por todos los mensajes que recibieron desde que decidieron hacer público su caso. "Todo el mundo gracias a Dios, después del video de mi esposa que se viralizó y nos han ayudado todos, incluido el Gobierno. Pero todo fue después de mucha lucha, de mucho esperar”, acotó el padre del chico.

Una joven de Bahía Blanca se comunicó con Juan y su esposa y les anticipó que la silla ya había sido autorizada por la OSPATCA. La chica se dedica a darle solución a esta clase de casos que involucran a personas con discapacidad. Luego de unas horas, como ella les aseguró, el mail de confirmación llegó.

"Gracias a Dios un pase grande se ha hecho. Solo nos queda que la ortopedia le haga las medidas y nos entregue la silla, para terminar ya con esto", manifestó Juan.

Necesita encontrar trabajo por la salud de su hijo

Juan aprovechó el micrófono del móvil de Canal 13 para apelar a la solidaridad de los sanjuaninos y sanjuaninas. El hombre pidió trabajar, ya que el año pasado fue despedido y desde entonces solo ha conseguido empleos temporales.

El problema no es solo la economía de su familia, sino la salud de su hijo Benicio. Es que, para que el pequeño siga teniendo la obra social que tiene y, por tanto, los beneficios con los que cuenta, Juan debe de tener un empleo registrado.

Juan trabajó, hasta el año pasado, 12 años en recursos humanos de una empresa de construcción. Tras ser despedido, su hijo tuvo cobertura gracias a que él cobrara el seguro de desempleo, y así pudo cerrar el 2024. Sin embargo, ahora la cobertura se ha extendido por una prórroga que finalizará en agosto. Luego de esta fecha, en caso de que su padre siga desempleado, el chico se quedaría sin cobertura.

"Si alguien me puede dar una mano con cualquier trabajo, no pretendo trabajar en lo mismo, ahora estoy de cajero, así que no tengo problema. Quiero que mi hijo pueda seguir teniendo su obra social. Quiero que por lo menos este año lo termine. El año pasado lo terminé gracias al fondo de desempleo porque seguía teniendo obra social hasta enero y así logramos que él termine sus terapias, su escuela", pidió desesperado el padre de Benicio.

"Sería el milagro que nos falta", expresó Juan sobre la necesidad conseguir un trabajo.

Los sanjuaninos que quieran y puedan ayudar a Juan con un empleo, pueden comunicarse al: 2644575268