Durante la tarde de este jueves, las autoridades sanitarias de la provincia realizaron un vuelo sanitario para trasladar de urgencia a un hombre que sufrió un episodio cardíaco.

De acuerdo a las primeras informaciones, el paciente sería oriundo de Calingasta. Se cree que esta persona sufrió una descompensación por un problema en su corazón. Los profesionales de la salud del departamento le dieron las primeras atenciones y luego dispusieron el traslado al hospital Rawson.

Una vez que el paciente llegó al nosocomio, le realizaron una serie de estudios para determinar cuál es el cuadro clínico que presenta. De acuerdo a las primeras informaciones destacaron que el cuadro general es bueno. Es que el hombre se encuentra lúcido y parámetros generales estables.