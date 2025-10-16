Durante la tarde de este miércoles, el helicóptero de la provincia traslado en vuelo sanitario a un joven de Iglesia que presentaba un grave cuadro de convulsiones. Tras el operativo de emergencia, el paciente ya se encuentra internado en el Hospital Rawson.

De acuerdo a lo que informó el sitio Actualidad Jachallera, el operativo se realizó sobre las 19.30 y la aeronave partió desde el helipuerto del Aeroclub Frontera Jáchal.

Carlos Páez, el director del hospital San Roque de Jáchal, explicó que el paciente es un hombre de aproximadamente 33 años que fue derivado desde el departamento Iglesia con un “cuadro de estatus convulsivo”. Este joven fue atendido inicialmente en el Hospital San Roque y luego los médicos decidieron el traslado en helicóptero al hospital Rawson, en donde podrá recibir la atención de especialistas.

En cuestión de minutos se armó el operativo que incluyó también la participación del personal de Comisaría 21, Protección Civil y Bomberos de la Policía de San Juan. Pasadas las 19,30, la nave partió desde el Aeroclub Frontera Jáchal, donde un equipo médico y de emergencias coordinó el procedimiento bajo estrictas medidas de seguridad y con el acompañamiento del personal sanitario.