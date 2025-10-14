El presidente Javier Milei mantuvo este martes una reunión con su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, en el marco de una agenda que buscó consolidar la sintonía política entre ambos gobiernos y avanzar en acuerdos económicos y comerciales.

Trump destacó públicamente su respaldo a Milei en la previa de las elecciones legislativas del 26 de octubre, aunque condicionó la ayuda financiera a un eventual triunfo del oficialismo. “Si pierde, no seremos generosos con Argentina”, expresó ante los medios.

El mandatario norteamericano también valoró el rumbo económico del gobierno argentino y señaló que “la elección está cerca y la victoria es muy importante”. Además, sostuvo que “el éxito de Argentina será muy importante para todos”.

En la reunión participaron funcionarios de ambos países. Por el lado argentino, asistieron Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; Luis Caputo, ministro de Economía; Patricia Bullrich, ministra de Seguridad; Santiago Bausili, presidente del Banco Central; y Gerardo Werthein, canciller. También estuvo presente Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos.

Del lado norteamericano, participó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien explicó los alcances del swap financiero con Argentina. “No vamos a ignorar a nuestros aliados, es mejor formar puentes económicos con ellos. Es una gran oportunidad para los argentinos”, afirmó.

Trump agregó: “Tenemos confianza en que el presidente Javier Milei lo hará bien”.

Durante el encuentro, Milei agradeció el apoyo del gobierno estadounidense y destacó el papel de Trump en el reciente acuerdo de paz entre Israel y Hamas. “Me siento muy honrado, especialmente en este momento en el que, gracias a su liderazgo, se logró la paz en Medio Oriente y el retorno de los rehenes vivos”, sostuvo.

También aprovechó para agradecer a Bessent por su colaboración ante las dificultades financieras del país: “Agradezco profundamente el trabajo que ha hecho el secretario por los problemas de liquidez tras los ataques opositores que hemos sufrido”.

En un gesto simbólico, Milei le entregó a Trump una plaqueta con una carta escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados, en reconocimiento por su mediación en el conflicto.

La reunión se desarrolló en un clima cordial, con elogios cruzados. “Tu carrera fue extraordinaria. Mucha gente en Argentina me quiere”, afirmó Trump al cierre del encuentro.

El mandatario argentino y su comitiva se hospedaron en Blair House, la residencia oficial para invitados presidenciales, ubicada frente a la Casa Blanca. Milei arribó a Washington a la madrugada, bajo un fuerte operativo de seguridad que acompañó el traslado de la delegación argentina.